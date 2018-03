Le prix Landerneau Polar 2018 annonce sa sélection

Depuis six ans et à l’initiative de Michel-Édouard Leclerc, le Prix Landerneau Polar 2018 récompense un roman de genre écrit en français, prenant en compte la qualité du style et le sujet choisi.

Les ouvrages seront soumis au vote de l’ensemble des libraires du réseau des Espaces Culturels E.Leclerc. Suite à cela, un jury restreint, présidé cette année par le romancier Olivier Norek au côté de Michel-Édouard Leclerc prendra la décision finale.

Olivier Norek est l’auteur, entre autres, de Surtensions, lauréat 2016 du prix Le Point du Polar européen. Il a également participé à l’écriture des épisodes de la saison 6 de la série française Engrenages.

Ils feront leur choix entre :

Kisanga par Emmanuel Grand paru aux éditions Liana Levi

Les Retournants par Michel Moatti chez HC éditions

Hével par Patrick Pécherot aux éditions Gallimard

Boccanera par Michèle Pedinielli aux éditions L’Aube

Tuez-les tous… mais pas ici par Pierre Pouchairet aux éditions Plon/« Sang Neuf »

L’an dernier, le prix récompensait Colin Niel et son roman Seules les bêtes aux éditions du Rouergue. Comme chaque année, le vainqueur touchera 6 000 € et l’ouvrage choisi fera l’objet d’une campagne de pub dans la presse et dans l’ensemble des enseignes.