Le prix Landerneau Polar 2020 joue Cinq cartes brûlées

Dès son plus jeune âge, Laurence Graissac est harcelée par son frère Thierry qui chaque jour l’humilie et se moque de son poids. Marquée par une enfance d’où la bienveillance à été exclue, Laurence s’ autorise pourtant à prendre sa vie en main et à devenir une autre femme en acceptant un poste de croupière dans un casino. Le jour où elle croise la route du docteur Bashert, la donne pourrait enfin changer…

Dix libraires du réseau Espaces Culturels E.Leclerc avaient dans un premier temps sélectionné 5 romans parmi les titres éligibles parus depuis le début d’année.Cette sélection a été ensuite soumise au vote de l’ensemble des 1185 libraires du réseau. L’ensemble de ces différents votes a été pris en compte lors des délibérations finales en présence du jury, de Michel-Édouard Leclerc et de DOA. Président du Jury cette année, il souligne une « écriture fine et sensible, tout entière au service de son personnage principal, moteur d’un récit en phase avec les préoccupations sociologiques de l’époque. À déguster sans modération. »Sophie Loubière se voit donc attribuer cette distinction, accompagnée d’une dotation de 6000 € et d’une mise en avant dans l’ensemble des Espaces culturels, pour son roman « très fort, très noir, de ceux qui vous happent entièrement. Son titre succède à Requiem pour une République de Thomas Cantaloube (Gallimard - Coll. Série noire), distingué lors de la précédente édition de ce Prix.Sophie Loubière - Cinq cartes brûlées - Fleuve Noir - 9782265143968 - 19.90 €