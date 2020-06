Le prix Le Goût Des Sciences a ses deux lauréats

Le Goût Des Sciences a pour objectif de rendre accessible la science au grand public en valorisant les travaux de la communauté scientifique. Le prix met à l’honneur le livre scientifique pour tous, la science devenant ainsi un élément de la culture générale contemporaine. Il récompense ses lauréats dans deux catégories : le prix du livre scientifique et le livre scientifique « jeunesse ».Cette année le choix du jury s’est porté sur l’illustratrice Amandine Thomas dans la catégorie prix du livre scientifique « jeunesse » pour son documentaire Océans... et comment les sauver ! aux éditions Sarbacane. Cette catégorie récompense un ouvrage littéraire destiné à un public de 9-13 ans, permettant de se familiariser avec les questions scientifiques. Pour le prix du livre scientifique "jeunesse", l’avis du jury est complété par celui d’une classe de collégiens à laquelle les ouvrages sont soumis.Le chercheur au CNRS Frédéric Thomas est quant à lui lauréat du prix du livre scientifique pour son ouvrage L’abominable secret du cancer aux éditions Humenscience. Ce prix distingue une oeuvre permettant à un public de non-spécialistes de comprendre certaines avancées, recherches et découvertes scientifiques ainsi que leur impact sur le monde environnant.Le jury de cette édition était composé du chef du département planétarium à la cité des sciences et de l’industrie et astrophotographe pour la revue « ciel et espace » Cyril Birnbaum, de l’auteur scientifique Jean-Baptiste de Panefieu, du directeur de la rotonde Guillaume Debrosse, du docteur en ichtyologie attaché au Musée du Quai Branly-Jacques chirac Pascal Deynat, du mathématicien Jean Dhombres, du biologiste Pierre-Henri Gouyon, de la docteure en biologie Marie Charlotte Morin, du journaliste scientifique Fabrice Nicot, de la journaliste Radio France Cécile Ribault Caillol, du chercheur en physique des particules Yves Sacquin et de la géologue au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, directrice de recherche au CNRS et membre du programme curiosity sur mars Violaine Sautter.