Le Prix Lilly Ronchetti 2019 va à l'écrivaine Beate Rothmaier

Pour la sixième fois, à l’occasion de son traditionnel apéritif de Noël, cette année à St-Gall, l’Association Autrices et auteurs de Suisse A*dS a décerné le Prix Lilly Ronchetti, une reconnaissance rendue possible grâce au legs de la poétesse de Winterthur Lilly Ronchetti. La lauréate est cette année Beate Rothmaier, écrivaine établie à Ellwangen. Elle a été récompensée pour son projet aux croisements de l’essai et de la narration, L’appropriation du temps.





Ce prix distingue tous les deux ans une autrice ou un auteur de plus de 40 ans. Il s’accompagne d’une résidence d’un mois à Paris et est doté de 3000 CHF afin de couvrir les frais quotidiens sur place.



Beate Rothmaier est la sixième lauréate, après Isabella Huser, Ulrike Ulrich, Viola Rohner, Thomas Sandoz et Isabelle Sbrissa. Le jury (Nathalie Garbely, Lukas Gloor, Barbara Villiger Heilig, Manuela Waeber, Carmen Werner) s’est déclaré avoir été fasciné par la dimension engagée du projet. Que se passerait-il si les soins aux enfants, aux personnes âgées et aux malades étaient payés et si les femmes récupéraient la main sur la gestion de leur temps ?



Ce sont ces questions que Beate Rothmaier souhaite explorer dans un récit essayistique intitulé Die Aneignung der Zeit pour décrire l’influence qu’un tel changement pourrait avoir sur les relations de genre, les attitudes au travail et les certitudes économiques. Par le Prix Lilly Ronchetti 2019, le jury reconnaît la puissance narrative de Beate Rothmaier et lui permet de poursuivre son travail littéraire sur ces questions sociales d’une actualité et pertinence explosives.



Beate Rothmaier, née en 1962, écrit des romans, des nouvelles et de courtes prose expérimentales. Son troisième roman Atmen, bis die Flut kommt a été publié en 2013. Pour son travail (publié par Nagel & Kimche et le DVA), elle a reçu plusieurs prix, dont le Friedrich-Hölderlin-Förderpreis.



En 2015, elle a été écrivaine en résidence à Londres et en 2016 à la Maison allemande à New York. Beate Rothmaier vit à Ellwangen et Munich. Elle travaille actuellement à l’écriture de son quatrième roman.