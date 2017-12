Le Prix Lilly Ronchetti de l’AdS est décerné à Isabelle Sbrissa

Pour la cinquième fois, à l’occasion de son traditionnel apéritif de Noël à Bâle, l’association Autrices et auteurs de Suisse AdS a décerné le prix Lilly Ronchetti, une reconnaissance rendue possible grâce au legs de la poétesse de Winterthur Lilly Ronchetti. La lauréate de cette année est Isabelle Sbrissa, écrivaine établie à Undervelier (Jura). Elle a été distinguée pour son projet de recueil poétique Tout tient tout.



Cette année et pour la cinquième fois après 2009, 2011, 2013 et 2015, le prix Lilly Ronchetti a été décerné par l’association Autrices et auteurs de Suisse AdS lors de son apéritif de Noël. Ce prix, rendu possible grâce au legs de la poétesse de Winterthur Lilly Ronchetti, distingue tous les deux ans une autrice ou un auteur de plus de 40 ans. Il s’accompagne d’une résidence d’un mois à Paris et est doté de 3000 CHF afin de couvrir les frais quotidiens sur place.



Après la traductrice et interprète Isabelle Huser, les autrices Ulrike Ulrich et Viola Rohner et l’auteur Thomas Sandoz, la cinquième lauréate de ce prix est l’autrice Isabelle Sbrissa. Le jury (Nathalie Garbely, Lukas Gloor, Stephan Heilmann, Raffaella Jelmini-Barazzoni, Martina Läubli) salue une démarche originale et ambitieuse.



Tout tient tout interroge les rapports entre individu, monde et langue. Nourri de réflexions et d’expériences, mêlant descriptions attentives et expérimentations langagières, ce recueil entremêle deux formes de poèmes qui s’opposent et se répondent. L’ensemble s’ouvre à de nombreuses lectures et interprétations. C’est cette recherche poétique inventive qui est ici récompensée.



Isabelle Sbrissa, née en 1971, est autrice de théâtre et poète. Ses poèmes paraissent dans diverses revues, telles que Grumeaux, K.O.S.H.K.O.N.O.N.G ou La Revue des Belles-Lettres. En 2013, elle publie son premier recueil poèmes poèmes dans sa maison de microédition disdill. Produits dérivés, reverdies combinatoires paraît ensuite aux éditions du Miel de l’Ours en 2016. L’an prochain, son recueil ici là voir ailleurs sortira aux éditions Nous.



