Le prix Lions Clubs de France attribué à Gwenaële Robert

Enseignante en lettres modernes en Bretagne, Gwenaële Robert renouvelle en la féminisant la situation créée par Edmond Rostand dans Cyrano de Bergerac – tout en rendant hommage aux grands textes de la littérature. Elle inspire le désir de retrouver les grands écrivains et nous embarque dans une aventure fascinante au fil des pages de son premier roman !Le jury s’est pris au jeu de son personnage, Lisa, une belle sportive peu littéraire qui recourt à la plume de son amie Irène, professeure de lettres, pour séduire Philippe Mermoz, un écrivain à succès.Cette aventure se transforme peu à peu, Gwenaële Robert intrigue, séduit et émeut les lecteurs. Son écriture pleine de sens a touché les lecteurs du district Lions de Paris qui lui ont décerné leur Prix du roman régional. Le jury national, composé de professionnels, lui a ensuite attribué le Grand Prix 2019.Premier club service au monde, avec plus de 1,4 million membres, le Lions Clubs International est totalement investi dans l’humanitaire (vue, aide aux malades, aux défavorisés, victimes de catastrophes naturelles, à la recherches) comme dans l’humanisme (défense de la culture et de la francophonie, lutte contre l’illettrisme, valorisation des jeunes talents).En France, le Lions Clubs sélectionne chaque année 15 ouvrages (premier ou deuxième roman) dans ses clubs régionaux où les lecteurs décernent leur prix régional. Les livres élus concourent ensuite au niveau national pour le Grand Prix de littérature décerné par un jury de professionnels, non membres du Lions Clubs.Chaque année, la présidence du jury est confiée à une personnalité du monde littéraire, telle que Patrick Poivre d’Arvor, Vénus Khoury-Ghata ou Nina Bouraoui.Gwenaële Robert – Tu seras ma beauté – Robert Laffont – 9782221202777 – 18 €