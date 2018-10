Le Prix littéraire 30 Millions d'Amis dévoile sa sélection

Le prix préféré des amis des animaux s'annonce, avec sa présélection de 7 ouvrages. Le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis clôt chaque année la saison littéraire et récompense un roman ou un essai qui met en exergue l’animal. Il sera décerné le 20 novembre prochain au restaurant Drouant.

(kitty.green66, CC BY-SA 2.0)

La liste des présélectionnés est la suivante :Autoportrait en chienne de Solange (L’Iconoclaste)Ces animaux qui nous parlent de Pénélope Bonnaud (First)Chien-Loup de Serge Joncour (Flammarion)La bête qui mangeait le monde d’Antoine Nochy (Arthaud)Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes d’Allain Bougrain-Dubourg (Les Échappés)Minuit Montmartre de Julien Delmaire (Grasset)Théorie du tube de dentifrice de Peter Singer (Les Gouttes d’Or)Le lauréat recevra un chèque d’une valeur de 3000 € offert par la Fondation 30 Millions d’Amis. Il aura pour mission de reverser l’intégralité de cette somme à une association de protection animale de son choix.Le jury du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis rassemble Irène Frain, Reha Hutin, Teresa Cremisi, Jean-Loup Dabadie et Frédéric Vitoux de l’Académie française, Michel Houellebecq, Frédéric Lenoir, Didier Van Cauwelaert et Didier Decoin de l’Académie Goncourt.En 2017, le jury avait distingué deux ouvrages : Michel Jullien recevait le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis pour Denise au Ventoux (Éditions Verdier) et Charles Foster le Prix 30 Millions d’Amis « Document » pour Dans la peau d’une bête (Editions JC Lattès).