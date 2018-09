Le Prix littéraire de la vocation couronne Boris Bergmann

Ce Prix doté de 8000 euros couronne chaque année un auteur d’expression française âgé de 18 à 30 ans (roman ou nouvelles parus depuis septembre de l’année précédente - pas de compte d’auteur).



Le résumé de l'éditeur pour Nage libre :



Du haut de son HLM parisien, l’horizon d’Issa se resserre: il vient de rater son bac et n’a pas le moindre projet d’avenir. Par chance, son ami Élie lui propose de le former pour devenir maître-nageur – excellent prétexte pour passer l’été ensemble. Mais Issa garde d’épouvantables souvenirs d’enfance de la piscine.

Il se prête néanmoins au jeu, se faisant violence chaque jour pour dompter le bassin.



Sous l’eau, l’enjeu sportif se mue bientôt en un vaste éveil des sens où chaque corps déclenche son désir d’adulte. Plus que le crawl, la conquête de l’autre devient l’obsession d’Issa. Mais la «zone» dans laquelle il vit le laissera-t-elle ainsi s’abandonner ? Et, surtout, sera-t-il là pour Élie quand il aura à son tour besoin d’un ami ?



De son style nerveux et acéré, Boris Bergmann dresse le portrait d’une jeunesse qui se débat pour être libre, signant ici un roman d’une grande sensibilité.