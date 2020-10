Le prix littéraire Décembre a ses trois finalistes

Le 14 septembre dernier, 11 titres étaient sélectionnés pour concourir au prix Décembre 2020. Après délibération, le jury propose aujourd’hui son ultime sélection avant la remise de la récompense qui sera décernée le 5 novembre prochain.Peuvent encore concourir, le roman de Grégory Le Floch, De parcourir le monde et d’y rôder , publié aux éditions Christian Bourgois, Le Pont de Bezons de Jean Rolin et la pièce de théâtre de Valère Novarina Le Jeu des ombres tous deux publiés chez P.O.L.Le jury de cette année est composé de Cécile Guilbert, Laure Adler, Michel Crépu, Charles Dantzig, Arnaud Vivian, Patricia Martin, Amélie Nothomb, Chloé Delaume et Oriane Jeancourt Galignani.Créé en 1989 par Michel Dennery sous l’appellation Prix Novembre, cette récompense est l’une des mieux dotée de France et a notamment l’intérêt d’offrir un chèque de 15.000 €.En 2019 c’était Claudie Hunzinger qui était désignée lauréate pour son roman Les Grands Cerfs (Grasset).