Le prix littéraire des Hussards 2018 au “Chemin des fugues” de Philippe Lacoche

Le 5e Prix littéraire des Hussards a été remis ce 13 mars 2018 au Café Guitry-Théâtre Édouard VII. Il récompense Le chemin des fugues, de Philippe Lacoche, publié aux éditions du Rocher. Hussards dont la devise était : « Un coup d’épée, une porte qui claque et ne jamais se soumettre. »



Le 5éme Prix littéraire des Hussards a été remis ce 13 mars 2018 au Café Guitry-Théâtre Édouard VII. Le jury, présidé par Eric Naulleau et composé de Philippe Bilger, Jean des Cars, François Cérésa, Bruno de Cessole, Arnaud Guillon, Phillibert Humm, Jérôme Leroy, Thomas Morales, Yves Thréard, Jean Tulard et de ses secrétaires généraux, Marina Cousté et François Jonquères, a élu Philippe Lacoche pour Le chemin des fugues (éditions Le Rocher).

Le roman de Lacoche a été élu avec 8 voix sur 13, devant Patrice Jean pour L’Homme Surnuméraire et Thierry Dancourt pour Jeu de Dame. Frédéric Vittoux a rendu un vibrant hommage à son ami et Hussard, Christian Millau, initiateur de ce prix littéraire en 2014, disparu en août 2017.



Le coup de Shako a été décerné à Jean Cau pour l’ensemble de son œuvre, par l’ancien rédacteur en chef de Paris Match, Patrick Mahé. Les éditions de La Table Ronde viennent de rééditer Croquis de Mémoire dans la collection La petite Vermillon.

Le résumé de l'éditeur pour Le chemin des fugues :

À soixante ans, Pierre Chaunier est un journaliste à l'ancienne, incurable nostalgique du monde d'avant. Hussard rouge, il porte à la boutonnière sa nostalgie des Trente Glorieuses et son dégout des nouvelles technologies. Récemment quitté par une jolie chanteuse, Pierre pensait s'en sortir à coups de Prozac. Peine perdue. Il s'est remis à la Pucelle, une bière pression artisanale, a découvert les vins bio. Des cuites entre copains suivent. Des conquêtes d'un soir apparaissent. Une rencontre fulgurante avec l'Orangée de Mars, envoutante dame brune, n'en finit pas de hanter le narrateur. Mais dans les aubes blêmes de sa chère Picardie, les réveils de Pierre sont de plus en plus difficiles... Le Chemin des fugues explore l'intimité d'êtres fragilisés par notre « bel aujourd'hui », tout en poursuivant une impossible beauté, celle qui peut sauver le monde et le cœur des hommes.





Philippe Lacoche - Le chemin des fugues - Éditions du Rocher - 9782268094915 - 19,90 €