Le Prix littéraire Ivoire 2019 décerné à Isabelle Rochet

Un adolescent téméraire poussé à l'aventure par la crise de Vingt-neuf, fait la découverte initiatique du continent noir et de la luxuriante forêt tropicale. Amours, travail, politique, intrigues et rivalités familiales, Le savon de la forêt est le premier volet d'une saga exotique, qui entraîne avec fluidité et originalité le lecteur dans la pittoresque et délaissée Côte d'Ivoire de l'entre-deux-guerres.

Le jury, présidé par l'écrivaine, comédienne et dramaturge Werewere Liking, a salué la force de cette œuvre qui « questionne, avec une subtilité attachante, la vaste problématique de la migration et de l'ouverture aux autres ».Pour le jury, le récit mis en situation raconte « l'histoire d'un homme blanc venu s'installer en Afrique durant l'entre-deux-guerres pour y ouvrir une usine à savon ». Cette migration vers le Sud d'un homme désireux de fuir l'Europe -- alors affaiblie par la guerre et la dépression économique -- pour se reconstruire sur des terres plus heureuses « parle à nos cœurs d'aujourd'hui ».Le résumé de l'éditeur pour Le savon de la forêt :Isabelle Rochet a reçu son prix doté de 3000 € en présence de nombreux professionnels du livre, de diplomates accrédités en Côte d'Ivoire et de l'écrivain marocain Ahmed Boukous, Prix Grand Atlas du Maroc 2019, invité pour l'occasion.Émue, la lauréate a dit son grand bonheur de recevoir un prix littéraire de cette dimension dans son pays. Le Savon de la forêt est son deuxième roman, après La rescapée de Cocody (éd. L'Harmattan).Au cours de la même cérémonie, le jeune poète-slameur Placide Konan, qui fut lauréat du championnat de slam de Côte d'Ivoire, a reçu le Prix littéraire Horizon destiné à mettre en lumière les nouvelles voix de la littérature ivoirienne.Créé en 2008 par l'association Akwaba Culture, le Prix Ivoire pour la Littérature Africaine d'Expression Francophone est parrainé par le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, l'Organisation internationale de la Francophonie, l'ambassade de France à Abidjan.