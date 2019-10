Le prix littéraire Napoléon Ier remis à Sylvie Yvert pour Une année folle

Une année folle suit la vie de deux fidèles de Napoléon. L'un est militaire, l'autre est un homme politique. Ils sont issus de générations différentes, de milieux différents, mais, par loyauté envers l'Empereur, lui ont fait allégeance durant l'intermède des Cent-Jours, avant d'être condamnés à mort au début de la Seconde Restauration. Avec trois régimes en un an, 1815 est peut-être une des périodes les plus spectaculaires de l'Histoire de France. Face à ces multiples changements, le peuple français, en état d'apesanteur, attend de voir de quel côté le pouvoir va retomber.

Suite aux délibérations du jury, présidé par Stéphane Bern, réuni le 20 octobre à la Ville Masséna (Nice), ce Prix a été décerné à Sylvie Yvert pour l'ouvrage Une année folle paru aux Éditions Héloïse d'Ormesson.Le Prix littéraire Napoléon Ier récompensera chaque année un roman historique, qui devra avoir pour thématique l'empereur Napoléon Ier et/ou la vie sous le Premier Empire.Le jury de l'édition 2019 réunissait Jacques-Olivier Boudon, historien, écrivain et professeur à l'Université Paris IV Sorbonne ; David Chanteranne, historien, historien de l'art, journaliste, écrivain, rédacteur en chef ; Béatrice de Rochebouët, journaliste ; Thierry Lentz, écrivain, historien, directeur de la Fondation Napoléon ; Xavier Mauduit, auteur agrégé d'histoire, coauteur d'émissions et chroniqueur sur France Inter ; Henry-Jean Servat, journaliste, et Frédéric Valletoux, Président de la Marque Ville Impériale, Maire de Fontainebleau, conseiller régional d'Île-de-France.Sylvie Yvert - Une année folle - Éditions Héloïse d'Ormesson - 9782350874906 - 19 €