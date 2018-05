Le Prix Maison de la Presse 2018 revient à Valérie Perrin

Pour sa 49e édition, le Prix Maison de la Presse a récompensé le roman de Valérie Perrin, Changer l’eau des fleurs. L’histoire d’une garde-cimetière, dans une petite ville de province, qui s’inspire de la mort pour nous parler de la vie.







C’est « un roman sensible et une formidable ode au bonheur » que le jury du prix Maison de la Presse a tenu à saluer. Valérie Perrin succède ainsi à Philippe Besson, et Arrête tes mensonges, consacré en 2017.

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires, se révèlent lumineuses.

[Extraits] Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin

Valérie Perrin – Changer l’eau des fleurs – Albin Michel – 9782226403049 – 22,50 €