Le prix Michel Dard 2018 est décerné à l’écrivain Michel Bernard

Encourager « un écrivain qui, pour une raison ou une autre, a donné priorité au vécu avant de publier son premier livre », c’est l’objectif de la Fondation Michel Dard. Ce prix veut encourager ou récompenser les auteurs pour lesquels l’écriture n’était pas la première vocation.









Professeur de littérature, journaliste, chef des relations avec les gouvernements à l’Unesco puis directeur des arts et des lettres, Michel Dard a lui-même emprunté des voies de traverse avant d’arriver à la littérature et de devenir l’écrivain reconnu et récompensé qu’on connait.



C’est en recevant le prix Femina pour son roman Juan Maldonne que germe dans son esprit l’idée de créer un prix pour « écrivain tardif ». Après sa disparition en 1979, sa famille décide de réaliser son souhait et crée la Fondation Michel Dard abritée par la Fondation de France.



D’un montant de 15 500 €, le prix biennal Michel Dard est décerné par le jury du Prix Valery Larbaud. Cette année, celui-ci récompense Michel Bernard pour son roman Le Bon Cœur, paru aux éditions la Table Ronde.



Tout comme Michel Dard, Michel Bernard a vécu de nombreuses vies : tour à tour haut-fonctionnaire, sous-préfet, auteur. Sous la forme d’un récit romancé, comme il le dit si bien, Le Bon Cœur retrace le parcours déterminé d’une jeune femme, Jeanne d’Arc, dont le nom résonnera à travers les siècles de l’Histoire de France.



Le Bon Cœur a aussi reçu, en mars, le Prix Littéraire 2018 de France Télévisions dans la catégorie roman.





Michel Bernard – Le Bon Cœur – Editions La Table ronde – 9782710383208 – 20 € | Ebook 9782710383215 – 14,99 €