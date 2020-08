Le Prix Nadar du livre photographique lance un appel aux éditeurs

Photographie : illustration, Willy Verhulst, CC BY-ND 2.0

En raison de la pandémie, les modalités de cette 65ème édition sont légèrement modifiées. Le jury, composé de personnalités de la photographie et de l’édition, se réunira plus tardivement, le mardi 1er décembre 2020.Le Prix sera officiellement annoncé et décerné dans les salons d’honneur de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, le jeudi 3 décembre 2020. Le livre primé bénéficiera d’une campagne de presse, et pourra être signalé en librairie par un sticker.Tous les détails sur les critères d’admission et d’envoi des livres sont précisés dans le règlement en ligne . Les ouvrages doivent être déposés ou envoyés au plus tard le 15 novembre 2020 minuit.Le prix Le Prix Nadar Gens d'images a été créé en 1955 par Albert Plécy. L'année dernière, la récompense était revenue à la photographe japonaise Miho Kajioka pour So it Goes, publié par the (M) éditions, en coédition avc IBASHO.