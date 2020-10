Le Prix Nerval-Goethe récompense la traductrice Stéphanie Lux

Dans le Londres du 19e siècle, le grand public n'a d'yeux que pour les séances de spiritisme des médiums les plus réputés. La plus grande d'entre eux est une jeune Britannique, Florence Cook. Lors de ces séances, Florence est ligotée et enfermée dans une armoire d'où elle parvient à faire apparaître les esprits des chers disparus, dont une jeune femme androgyne, Katie, perdue dans les limbes. Le cas intéresse l'Académie des sciences qui demande au savant Sir William Crookes d'étudier la médium. Ces séances de science-spectacle sont-elles une supercherie ou peut-on établir une percée scientifique et peut-être découvrir un quatrième état de la matière (rayonnante) ? Florence Cook (1856-1904) et William Crookes (1832-1919) ont bel et bien existé, tout comme les recherches scientifiques qu'il a menées.

Le Prix Nerval-Goethe a pour but de récompenser la traduction en français d’un ouvrage allemand et l’ensemble de l’œuvre d’un traducteur chevronné. Il est décerné à Paris tous les deux ans depuis 2018. Cette année-là, Gilles Darras avait été récompensé pour sa traduction de l’ouvrage de Franz Grillparzer, Drames Antiques (Sappho, La Toison d’or, Les Vagues de la mer et de l’amour), publié en septembre 2017 par Les Belles Lettres.Le résumé de l'éditeur pour Katie :Stéphanie Lux, née en 1978 à Thionville, a fait des études d’allemand à Nancy, Strasbourg et Leipzig avant de participer à l’édition 2004 du programme Goldschmidt pour jeunes traductrices et traducteurs littéraires français et allemands organisé par le BIEF, l'OFAJ et la Foire du Livre de Francfort. Installée à Berlin depuis, elle a déjà traduit de nombreux auteurs germanophones contemporains, parmi lesquels Clemens Setz, Michael Köhlmeier, Andrea Maria Schenkel, Annette Hess et Jens Harder.Le jury du Prix Nerval-Goethe réunit Claire de Oliveira (Présidente), Bernard Banoun, Oriane Jeancourt, Françoise Toraille et Sacha Zilberfarb. La récompense est dotée à hauteur de 8000 €, par la DGLFLF (Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France), la Fondation Richard Stury, Sorbonne Université et le Goethe-Institut de Paris.