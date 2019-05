Le prix Nice Baie des Anges 2019 attribué à Daniel Picouly

Le diable a bu du rhum. On a souillé les églises, déterré les cadavres. Saint-Pierre doit se repentir. Tandis que je crache de la boue et du feu, que je ravage les champs, les bêtes et les hommes, ils battent des mains comme des enfants à Carnaval. Ils oublient de redevenir des animaux sages, de faire confiance à leur instinct. Fuyez ! Je suis la montagne Pelée, dans trois heures, je vais raser la ville. Trente mille morts en quatre-vingt-dix secondes.

Le jury, présidé par Franz-Olivier Giesbert, réunissait Paule Constant, Irène Frain, Aurélie de Gubernatis, Didier van Cawywelaert, Laurent Seksik, Jean-Luc Gagliolo (Conseiller municipal délégué au patrimoine historique, à la littérature, à la lutte contre l’illettrisme, au théâtre et à la langue niçoise), Nicolas Galup (rédacteur en chef d’Azur TV) ainsi qu’un jury populaire de dix lecteurs, amoureux des livres et des mots.Le prix sera remis à Daniel Picouly par Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vendredi 31 mai prochain, lors de l’inauguration du 24e Festival du Livre de Nice qui se tiendra sous la présidence de Jean-Jacques Annaud.Pour Paule Constant : « Quatre-vingt-dix secondes et 265 pages c’est la gageure pour saisir dans un dernier regard le monde et la nature qui vont disparaître et embrasser l’agitation humaine. À la fois roman panthéiste et roman populaire dans la veine des feuilletons contemporains de la catastrophe de la Montagne Pelée et de ses 30.000 morts.. »Daniel Picouly - Quatre-vingt-dix secondes - Albin Michel - 9782226436733 - 19,50 €