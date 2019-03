Le Prix Nobel de Littérature de retour à l'automne 2019

(photo d'illustration, Solis Invicti, CC BY 2.0)

De nouvelles règles pour l'Académie suédoise

« Le conseil d'administration de la Fondation Nobel estime que les mesures que l'Académie suédoise a prises et entend prendre seront des opportunités pour rétablir la confiance en l'Académie en tant qu'institution décernant une récompense » : le communiqué de presse de la Fondation Nobel annonce ainsi, sans doute, la fin d'une période trouble pour le Prix Nobel de Littérature.En effet, l'année 2018 aura été marquée par une interruption dans l'histoire du prestigieux prix littéraire, la deuxième depuis sa création — l'autre avait eu lieu pour cause de guerre mondiale. Cette fois, c'est une accusation de dissimulation de viols et d'agressions sexuelles qui avait frappé l'Académie suédoise de plein fouet.Au mois d'avril 2018, plusieurs femmes avaient dénoncé le silence coupable de l'Académie, dont les membres auraient couvert Jean-Claude Arnault, mari de l’une des jurées du prix Nobel de Littérature, Katarina Frostenson, alors que ce dernier était accusé d'agressions sexuelles, voire de viols. La justice suédoise a depuis reconnu coupable Jean-Claude Arnault de viols, pour des faits remontant à octobre et décembre 2011.Les effets furent dévastateurs pour l'Académie : plusieurs membres ont quitté leurs sièges, dont Sara Danius , qui fut la secrétaire perpétuelle de l’Académie Nobel, en charge de la littérature. Elle est désormais remplacée par Anders Olsson au poste de secrétaire perpétuel.La Fondation Nobel explique dans son communiqué que des mesures ont été prises et de nouvelles règles mises en place : il est ainsi possible pour les membres de l'Académie suédoise de démissionner, ce qui n'était officiellement pas possible précédemment. Dans les faits, après les scandales ayant mené à l'annulation du Prix en 2018, de nombreux membres de l'Académie avaient pris leurs distances avec l'institution.« Plusieurs nouveaux membres ont été élus. De plus, l’Académie ne compte plus de membres faisant l’objet de conflits d’intérêts ou d’enquêtes pénales », assure la Fondation Nobel. Un nouveau système a également été mis en place, pour favoriser, semble-t-il, plus de diversité dans les sélections : « Cinq membres externes indépendants, qui apporteront de nouvelles perspectives intéressantes, participeront à la tâche de sélection des lauréats du Prix Nobel. Le nouveau comité soumettra une proposition conjointe pour désigner le lauréat du Prix Nobel. » Ce nouveau système sera en vigueur dès cette année, pour les lauréats des années 2018 et 2019.L'Académie a assuré la Fondation de toute sa bonne volonté, et entend par exemple être plus transparente grâce à ses finances, mais aussi clarifier son règlement en cas d'expulsion, voire ajouter une limitation à la durée des mandats de ses membres. « Compte tenu des réformes mises en œuvre et planifiées, l’Académie suédoise a l’occasion non seulement de tourner la page, mais aussi de devenir une organisation plus performante à l’avenir », assure la Fondation Nobel.En 2018, un Prix Nobel alternatif avait été attribué et avait, il faut bien le souligner, apporté un peu de nouveaux visages parmi les auteurs et autrices en lice : il avait été décerné à Maryse Condé en octobre 2018