Le Prix Ouest-France/Quai des Bulles 2020 révèle sa sélection de 10 albums

La sélection du Prix Ouest-France/Quai des Bulles 2020 :Anaïs Nin, Léonie Bischoff, CastermanSeules à Berlin, Nicolas Juncker, CastermanIncroyable !, Vincent Zabus, Hippolyte, DargaudL’été à Kingdom Fields, Jon McNaught, traduit par Nora Bouazzouni, DargaudPas de pitié pour les indiens, Nicolas Dumontheuil, FuturopolisLa bombe, Alcante, Laurent-Frédéric Bolée, Denis Rodier, GlénatLa dernière rose de l’été, Lucas Harari, SarbacaneLe jury de cette édition 2020 réunit Paul Harand, Jean-Léon Preschoux, Mathilde D’Arco, Laura Soyer, Antoine Daviau, Carole Hardy, Tanguy Rault, Enguerrand Mulon, Élise Penvern, Auriane Le Nouy et Manon Delahaye.Le comité de parrainage, lui, est composé par Laurent Beauvallet et Michel Troadec, journalistes à la rédaction Ouest-France, Xavier Rossi, libraire, et Nicoby et Terreur Graphique, auteurs et membres du comité d’organisation Quai des Bulles.Une bourse de 2000€ et un soutien promotionnel dans les colonnes du journal Ouest-France constituent la dotation de ce prix.Le Prix Ouest-France/Quai des Bulles 2019 avait été décerné à Fabrizio Dori pour Le Dieu Vagabond (Sarbacane)