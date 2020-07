Le Prix Patrimoines/BPE n’aura pas lieu en 2020

illustration : cromaconceptovisual CC 0

Créé en 2016 à l’initiative de Jean-Marc Ribes — Président du directoire de BPE — par Floryse Grimaud (Conseil Edition Communication), le Prix Patrimoines/BPE, remis depuis en septembre dans l’Hôtel de Choiseul-Praslin de la Banque Postale, distingue un roman de la rentrée littéraire « qui dit le monde tel qu’il va et porte un regard sur les autres et la société ».Avec l’excellence de la langue française à transmettre comme « un patrimoine ». La remise du Prix Patrimoines/BPE devrait avoir lieu à nouveau en septembre 2021.Le jury est composé de Tatiana de Rosnay, Floryse Grimaud (secrétaire générale du Prix), Laïla Séfrioui (Communication BPE) Daniel Picouly (président du jury, Jean-Marc Ribes, François Sureau, Philippe Vallet [vice-président du jury], Didier Van Cauwelaert, Pierre Vavasseur, Olivier Weber.En 2016, le Prix Patrimoines a distingué Nathacha Appanah pour Tropique de la violence [Gallimard] — en 2017 Véronique Olmi pour Bakhita [Albin Michel] — en 2018, David Diop pour Frère d’âme [Seuil] et en 2019, Victoria Mas pour Le Bal des folles [Albin Michel].