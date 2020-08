Le Prix Première Plume Furet du nord attribué à Olivier Mak-Bouchard

Ce prix est décerné par un jury composé de cinq lecteurs collaborateurs du Crédit Agricole Nord de France, et de six libraires du Furet du Nord et de Decitre, avec pour présidente, Shirley SAVER, libraire au Furet de Roubaix.L’unanimité et l’enthousiasme ont porté le choix du jury vers : Olivier Mak-Bouchard, Le Dit du mistral (Le Tripode)À l’occasion de la « Grande Soirée Rentrée littéraire », point d’orgue de la saison proposé par le Furet avec le soutien du Crédit Agricole, Olivier Mak-Bouchard se verra remettre officiellement son prix, d’une valeur de 1000 €, et partagera le plateau animé par Bernard Lehut avec les auteurs phares de cette rentrée : Mohammed Aïssaoui, Muriel Barbery, Grégoire Delacourt et Julia Kerninon.Le Crédit Agricole Nord de France souhaite, de son côté, souligner l’aventure entrepreneuriale que constitue un « Premier Roman » porté à l’édition.

