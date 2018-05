Le prix Pulitzer en danger, Junot Diaz se met en retrait

L’écrivain américain avait déjà pris la décision d’annuler une série de conférences en Australie plus tôt dans le mois. Cette fois-ci, il annonce se retirer de la présidence du prestigieux prix Pulitzer, le temps qu’une enquête indépendante soit menée quant aux accusations de harcèlement sexuel lancé le 4 mai dernier sur Twitter par l’auteure Zinzi Clemmons.





(jmm, CC, BY NC ND 2.0)



(jmm, CC, BY NC ND 2.0)





Junot Diaz a approuvé cette décision abandonnant ses fonctions pour coopérer aux investigations. C’est Eugene Robinson, journaliste du Washington Post qui prendra la présidence en attendant les résultats de l'enquête. Junot Diaz reste néanmoins membre du conseil.

L'académie suédoise, en charge du prix Nobel n'est pas la seule à être dans la tourmente. Jeudi dernier, après les lourdes accusations planant sur son président, le conseil du prix Pulitzer à déclarer avoir initié une enquête indépendante rapporte le site TV5



Zinzi Clemmons, Carmen Maria Machado et Monica Byrne ont posté des témoignages de ces comportements agressifs, non démentis par l’auteur, notamment sur leur Twitter au début du mois de mai. Zinzi Clemmons fait par ailleurs clairement état d’une agression six ans auparavant à l'issue d’une conférence.