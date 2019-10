Le Prix Renaudot des Benjamins 2020 dévoile sa sélection

La sélection 2020 est la suivante :Pierrot et Miette, Héros des tranchées, Sophie De Mullenheim, FleurusLa nouvelle, Cassandra O'Donnell, Flammarion Jeunesse Père CastorLa révolte des animaux moches, Coline Pierré, RouergueMegumi et le fantôme, Éric Senabre, Gloria Pizzilli, Didier JeunesseAli Bla Bla, Emmanuel Trédez, Benoît Perroud, Didier JeunesseÀ l’issue de la sélection conjointement opérée par médiathécaires, enseignants et libraire, les cinq titres en lice seront portés toute l’année en classe par les enseignants des classes participantes, en lecture obligatoire ou accompagnée.Le Prix Renaudot des Benjamins a été créé en 1995 par l'association des Amis de Théophraste Renaudot. Le lauréat ou la lauréate de la récompense sera annoncé en mai 2020.