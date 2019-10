Le Prix Révélation Bande Dessinée des lycéens Hauts-de-France a sa sélection

Les 4 rencontres en classes auront lieu entre le 4 novembre 2019 et le 27 avril 2020, date de clôture des votes. Trois des quatre séances seront animées par un médiateur du livre de l’association On a Marché sur la Bulle, tandis qu’une séance sera intégralement réservée à la rencontre entre la classe et un jeune auteur de bande dessinée.





La sélection est la suivante :VilleVermine, L’homme aux babioles, Julien Lambert, SarbacaneKidZ, tome 1, Aurélien Ducoudray, Jocelyn Joret, GlénatAiôn, Ludovic Rio, DargaudShirtless Bear Fighter, Sebastian Girner, Nil Vendrel, Hi ComicsBreak : Une Histoire du Hip-Hop, Cédric Liano, Florian Ledoux, SteinkisAppelez-moi Nathan, Quentin Zuttion, Catherine Castro, Payot GraphicNako, Tiers Monde, Max, Michel LafonPeau de Mille Bêtes, Stéphane Fert, DelcourtLes trois chiens, Samuel Daveti, Laura Camelli, SarbacaneLe Conseil Régional, la DRAC et l’association On a Marché sur la Bulle proposent le Prix Révélation Bande Dessinée des lycéens Hauts-de-France, un jury littéraire à destination d’un public lycéen.Le Prix Révélation Bande Dessinée (PRBD) repose sur l’animation d’un jury littéraire composé de 30 classes de la région Hauts-de-France, engagées dans la lecture d’une sélection composée au maximum de 10 bandes dessinées réalisées par des auteurs en début de carrière. Le projet s’articule autour de 4 rencontres en classe qui permettront d’outiller le jury et de lui fournir l’ensemble des clés nécessaires pour dépasser l’intuitif « J’aime/J’aime pas ».