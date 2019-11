Le Prix Roger Becriaux décerné à Guillaume de Dieuleveult

Explorée par les marins de l'Antiquité, sillonnée par les marchands et les pirates du Moyen Âge, c'est la plus ancienne mer du monde, la plus mythique. Littéralement " au milieu des terres ", entre Orient et Occident, la Méditerranée est à nos portes mais nous la connaissons pourtant si peu. Un jour d'automne, Guillaume de Dieuleveult embarque pour Oran sur un modeste ferry, aux côtés de ces Algériens de France ou de ces Français d'origine algérienne qui retournent " au bled ". Entre récit de voyage et livre d'histoire, il nous raconte son périple et remonte le temps, des conquêtes espagnole, arabe, puis française, au départ des derniers pieds-noirs. Il dresse, ce faisant, le portrait d'un pays à la beauté sans pareille, à l'écart des clichés. Et nous permet de mieux le comprendre, au-delà des cicatrices de l'histoire.