Le Prix Rungis des Gourmets récompense “Elles cuisinent” de Vérane Frédiani

Vérane Frédiani, première lauréate

Nous vivons une révolution ! Dans mon documentaire "A la recherche des femmes chefs", j'avais montré une bonne fois pour toutes que les cuisinières sont nombreuses. Deux ou trois ans et un mouvement #Metoo plus tard, ces femmes chefs s'affirment plus que jamais et ce livre en est le témoignage. En interviews comme par les recettes qu'elles ont choisies de partager avec vous, ces femmes vont vous étonner par leur liberté, leur franc-parler, leur diversité et leur créativité.

Alors plongez-vous dans le monde des femmes chefs, venez rire et pleurer avec elles et j'espère que ces rencontres avec Anne-Sophie Pic, May Chow, Dominique Crenn, Clare Smyth, Alessandra Montagne, la chef Anto... vous permettront d'avoir davantage confiance en vous, en vos rêves et vos envies. En tout cas, elles ont eu cet effet sur moi. Vérane Frédiani Réalisatrice, auteur et photographe.

Le Prix Rungis des Gourmets célèbre le goût de la bonne chère et l’art de vivre, tout en veillant aux enjeux de l’alimentation du XXIe siècle. Pour le jury, l’excellence, la générosité et le progrès ont été les ingrédients nécessaires au choix du lauréat. Cette décision promeut les valeurs du « bien manger pour tous » qui concernent l’ensemble des acteurs de ce secteur à savoir : filière, transformateurs, commerçants, consommateurs.Stéphane Layani, Président du Marché International de Rungis a indiqué dans un communiqué : « Cette année 2019 est importante et symbolique pour le Marché de Rungis. Si le Prix Rungis des Gourmets me tient à cœur, c’est parce qu’à travers les ouvrages sélectionnés, il illustre nos valeurs. Chaque jour avec l’ensemble des acteurs du Marché du Rungis, nous faisons de la gastronomie un enjeu démocratique pour qu’elle soit accessible au plus grand nombre. »Pour la première édition du Prix, c’est la cinéaste, écrivaine, gastronome et militante féministe, Vérane Frédiani qui est la lauréate de 2019. Son ouvrage Elles cuisinent est le premier livre qui retrace le parcours des cheffes françaises et internationales et qui les met dans la lumière. Il s’articule autour d’interviews inédites, de portraits et de recettes signatures des cheffes. Le livre contient environ 40 recettes.En 2017 dans un documentaire intitulé À la recherche des femmes chefs, Vérane Frédiani avait déjà abordé le sujet des femmes cheffes dans l’univers encore (trop) masculin de la gastronomie. Les femmes y sont aussi nombreuses que les hommes, et pourtant, elles ont plus rarement l’honneur des médias ou des grands guides.La réalisatrice était partie aux quatre coins du globe à la rencontre de femmes cheffes qui innovent dans la haute gastronomie, mais aussi dans les cuisines des écoles, ou encore dans la rue avec la street food.Elle déclare après avoir été récompensée du Prix Rungis des Gourmets, selon un communiqué : « Je trouve formidable qu’une institution comme Rungis décide de célébrer les femmes chefs, leurs talents, leur créativité et leur spontanéité, à l’occasion de son 50e anniversaire. Je ne m’y attendais pas. Dans ce livre, les femmes chefs se sont livrées telles qu’elles sont et je suis ravie que le jury ait été sensible à cette sincérité. »Elle poursuit : « Pour moi, c’est un signal fort et volontaire envoyé à tous les métiers et corporations de la gastronomie française. Cela signifie que le monde de la cuisine professionnelle est enfin fier de ses talents féminins. Des femmes à la tête des fourneaux dans les restaurants français, il y en a beaucoup et il y en a toujours eu. Nous avons tout à y gagner à la le faire savoir. Les gourmets du monde entier ont envie de les connaître. »« Ce livre, comme ce prix, n’est pas contre les hommes, mais POUR les femmes. Les femmes chefs ne prennent la place de personne. C’est la table qui s’agrandit. » Conclut-elle.Le prix Coup de cœur du jury a été remis à l’écrivaine japonaise, Ryoko Sekiguchi pour son roman Nagori publié aux éditions P.O.L en 2018.Voici un résumé de l'ouvrage lauréat :Vérane Frédiani — Elles cuisinent — Hachette Pratique — 9782016268834 — 39,95 €