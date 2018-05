Le Prix Sade 2018 dévoile sa première sélection

Le Prix Sade, créé en 2001 par Lionel Aracil et Frédéric Beigbeder en guise d'hommage au célèbre Marquis, récompense un auteur qui célèbre le libertarisme contemporain. Le jury de l'édition 2018 vient de dévoiler sa sélection, avec pas moins de 18 ouvrages retenus. Une deuxième sélection sera présentée le 13 septembre 2018.

Manuscrit autographe des 120 journées de Sodome, Marquis de Sade

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Une histoire érotique du voyage de Jean-Didier Urbain (Payot)

L’Imaginaire de la prostitution : de la Bohème à la Belle Époque de Mireille Dottin-Orsini et Daniel Grojnowski (Hermann)

L’Amour, accessoires de Fleur Breteau (Verticales)

L’Animal de compagnie de Léo Barthe, (La Musardine)

Ressan, volume 2, de Ressan (SE12)

Sexe de Christophe Donner (Grasset)

La Vespasienne de Sébastien Rutés (Albin Michel)

SM le Maudit de Ixes et Bier (Dynamite)

Ink is my blood, volume 2 d’Apollonia Saintclair (Encre Sympathique)

Dirty de Mavado Charon (Mania Press)

Se Trahir de Camille Espedite (Le Passage)

Comment l’amour empoisonne les femmes de Peggy Sastre (Anne Carrière)

L’Amour, la schlague, etc. de Julius (La Musardine)

Une vieille histoire de Jonathan Littell (Gallimard)

Un incident mineur de Léo Fourrier (Gallimard)

Entrée libre de Mélanie Yvon (Le Nouvel Attila)

L’Adolescente japonaise de Stéphane du Mesnildot (Le Murmure)

Babylone express de Mathilde-Marie de Malfilâtre (Le Dilettante)

Le jury 2018 du Prix Sade rassemble François Angelier, journaliste et écrivain, Philippe Brenot, psychiatre et écrivain, Sarah Chiche, psychologue, psychanalyste et écrivaine, Octavie Delvaux, écrivaine, Anne Hautecoeur, éditrice, Jean-Jacques Lebel, artiste, Emmanuel Pierrat (Président), avocat et écrivain, Catherine Robbe-Grillet, écrivaine, Jean Streff (Secrétaire Général), écrivain, et Laurence Viallet, éditrice et traductrice.

En 2017, c'est Gay Talese qui avait reçu le Prix Sade pour Le Motel du voyeur, paru aux éditions du sous-sol.



Le jury se réunira le 6 octobre 2018, à Paris, pour décerner le Prix Sade 2018.