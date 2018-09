Le Prix Senghor 2018 est remis à Francis Tabouret pour “Traversée”

La 13e édition du prix Senghor du premier roman francophone et francophile vient de saluer le livre de Francis Tabouret, Traversée, paru aux éditions POL. Un roman où, selon l’éditeur même, « il ne se passe quais rien », mais qui tient tout entier dans sa narration et le rythme si spécifique.





© Helene Bamberger

Le Prix Senghor veut distinguer et promouvoir de « jeunes » écrivains d’expression française qui ont réussi à créer, en utilisant la langue qu’ils ont en partage, « des œuvres de beauté » et de qualité. « Le Prix Senghor » veut inciter des « primo écrivains » à utiliser davantage, au niveau international, la langue française comme outil d’expression écrite.



Ce prix souhaite parallèlement, rendre un hommage au « poète président » sénégalais, Léopold Sédar Senghor, messager amoureux de cette belle langue, agrégé de grammaire française (1935) et membre de l’Académie française (1983-2001).



Léopold S. Senghor, a en effet, toujours soutenu la création artistique et pensé que les Arts et les Lettres avaient vocation particulière, à exprimer l’humaine condition. C’est de cet humanisme, soucieux du respect des différences, mais pétri d’universalité et de convergence dans la fraternité, que se réclame ce prix.



Le dialogue entre les cultures, au travers du partage volontaire d’une langue commune, telles sont les valeurs que souhaite véhiculer le prix Senghor du 1er roman francophone et francophile. Ce prix est doté d’une somme de 1000 €.



« Francis Tabouret exerce un curieux métier : il est convoyeur d’animaux à travers le monde...En avion, en bateau, il veille au bon acheminement de chevaux, principalement, mais aussi de moutons, de vaches, de taureaux...



Le voyage dont il est question ici a eu lieu fin 2014, à bord du porte-conteneurs Le Fort Saint-Pierre et le texte raconte le quotidien du narrateur et celui des animaux dont il a la charge, de la nourriture à la santé. C’est une observation de tous les instants. Le moindre tressaillement, le changement de comportement d’une bête peuvent être révélateurs d’un début de maladie, d’une déshydratation dangereuse, etc. Et puis il y a la vie à bord, l’équipage, la place respective des uns et des autres, les rituels, les préséances. »







Francis Tabouret – Traversée – POL – 9782818043851 – 15 €