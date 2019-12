Le Prix Sévigné 2019 salue l'édition de la correspondance de Maurice Ravel

Ce livre constitue un événement historique, en offrant aux lecteurs l’ensemble le plus exhaustif de la correspondance du compositeur Maurice Ravel, soit près de 2.700 documents, conservés dans le monde entier, dont la plupart sont inédits sous forme de livre : 1883 correspondances de Ravel, 303 correspondances à Ravel, 367 correspondances entre tiers sur Ravel, 137 écrits et entretiens de Ravel.Cet ouvrage de référence, fruit de plus de deux décennies de recherches, est enrichi de nombreuses annexes et d’une vingtaine de facsimilés en noir et blanc.L’intégralité de la correspondance et des écrits de Maurice Ravel (1875-1937), compositeur majeur et l’un des musiciens les plus joués au monde. Un ouvrage exceptionnel, un événement mondial. Il est le compositeur français le plus joué et apprécié dans le monde. Son Boléro l’a élevé au statut de véritable mythe. Publier sa correspondance, dont 80 % sont inédits, est un événement qui dépasse le seul cadre de l’histoire de la musique française.C’est par ailleurs le troisième prix que reçoit l’ouvrage après le Prix du jury du Prix France Musique des Muses 2019 et le Prix du meilleur livre sur la musique/essai du Syndicat professionnel de la critique de théâtre, musique et danse 2019.