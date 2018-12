Le Prix Sophie Barluet 2018 a été décerné à Guillaume Cuchet

Guillaume Cuchet, à droite (École nationale des chartes - CC BY-NC-ND 2.0)

S’il reste la première religion des Français, le catholicisme connaît un profond recul depuis les années 1960. Au seuil des années 1960 encore, le chanoine Boulard, spécialiste de ces questions, avait conclu à la stabilité globale des taux sur la durée. Or, au moment même où prévalaient ses conclusions et où s’achevait l’entreprise de modernisation de la religion que fut le concile Vatican II (1962-1965), il a commencé à voir remonter des diocèses, avec une insistance croissante, la rumeur du plongeon des courbes. Guillaume Cuchet a repris l’ensemble du dossier : il propose l’une des premières analyses de sociologie historique approfondie de cette rupture religieuse, identifie le rôle déclencheur de Vatican II dans ces évolutions et les situe dans le temps long de la déchristianisation et dans le contexte des évolutions démographiques, sociales et culturelles des décennies d’après-guerre.

Guillaume Cuchet est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est Créteil. Il a notamment publié Penser le christianisme au XIXe siècle. Alphonse Gratry (1805-1872) (Presses universitaires de Rennes, 2017).Voici un résumé de l'ouvrage par l'éditeur :Le prix Sophie Barluet a pour vocation de soutenir des ouvrages exigeants et novateurs en sciences humaines et sociales.