Le Prix Sophie Barluet 2019 décerné à François-Michel Le Tourneau

"L'Amazonie n'existe pas " : c'est sur ce constat paradoxal que s'ouvre cet ouvrage, pour souligner que la dimension mythique et mythologique de cette région l'emporte souvent sur la réalité géographique. Tout commence par son nom, qui fait référence à une légende tirée de l'Antiquité grecque, à mille lieues du contexte de la forêt équatoriale que les voyageurs du XVIe siècle venaient d'aborder...

Dès leur arrivée, les Européens ont eu du mal à comprendre l'Amazonie, déroutés par l'environnement, tant social que naturel, qu'ils découvraient. Mais plutôt que d'apprendre des sociétés locales à le décoder, ils ont cherché à l'analyser sur la base de leurs références culturelles. La profusion végétale et animale, l'analogie avec l'Eden perdu, les confortèrent dans l'idée que l'Amazonie était une nature vierge et ses habitants, dépourvus de civilisation...

François-Michel Le Tourneau, auteur de l'ouvrage, est directeur de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur l'occupation et l'usage des espaces faiblement peuplés, en particulier l'Amazonie brésilienne. Il s'intéresse particulièrement aux populations traditionnelles et autochtones et à leur rapport à leur territoire. Son dernier ouvrage, Le Jari, géohistoire d'un grand fleuve amazonien, est paru en 2013, aux Presses universitaires de Rennes.Le résumé de l'éditeur pour L'Amazonie. Histoire, géographie, environnement :Le prix Sophie Barluet a pour vocation de soutenir des ouvrages exigeants et novateurs en sciences humaines et sociales.Il a été créé en 2010 par le CNL en hommage à Sophie Barluet, disparue en 2007, et dont les nombreux travaux ont alerté l'opinion sur les difficultés de l'édition de sciences humaines et sociales. Il est, depuis 2013, attribué par le CNL, après avis d'un jury attaché au devenir de l'édition de sciences humaines et sociales.Le prix sera remis à François-Michel Le Tourneau le 19 février prochain au Centre national du livre (CNL). Le jury 2019 du prix Sophie Barluet, animé par Olivier Postel-Vinay, fondateur et directeur de la revue Books, est composé de Michel André, Françoise Benhamou, Jean Lebrun, Jean-Pierre Le Goff, Lorraine de Meaux, Dominique Schnapper, Alain-Gérard Slama et Benoît Yvert.