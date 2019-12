Le Prix UNICEF de littérature jeunesse 2020 dévoile ses sélections

Jusqu’au 31 août 2020, les enfants et les jeunes de 3 à 15 ans sont invités à voter pour désigner leur livre préféré parmi une sélection d’ouvrages proposée par l’UNICEF France.Cette année, l’association propose aux jeunes lecteurs et lectrices une sélection de livres sur la thématique « Objectif Terre : lisons pour la planète ». Les ouvrages choisis traitent donc des changements climatiques et de la protection de l’environnement pour sensibiliser au mieux les jeunes à ces enjeux très actuels.Voici les oeuvres sélectionnées par catégorie :Tout en ordre, Christoffer Ellegaard, Les fourmis rougesSur mon île, Myung-Ae Lee, La Martinière JeunesseJouer dehors, Laurent Moreau, HéliumLe nouveau nid des petits Marsus, Benjamin Chaud, Little UrbanOcéans… Et comment les sauver, Amandine Thomas, SarbacaneLe livre des métiers, Julie Bernard, Zebulo EditionsLe jour des 1ères fois, salades & cie, Marie Colot et Florence Weiser, Alice PrimoIl y avait une maison, Camille Niccolazzi et Philippe Nessmann, La Cabane BleueDemain entre tes mains, Cyril Dion et Pierre Rabhi, Actes Sud Junior30 jours sans déchets, Sophie Rigal-Goulard, RageotLes mystères de l’eau, Blaise Hoffmann et Rémi Farnos, La Joie de LirePlastique Apocalypse, Arthur Ténor, Le MuscadierNous sommes l’étincelle, Vincent Villeminot, PKJBleu pétrole, Morizur et Montgermont, BambooLa dernière marée, Aylin Manço, Talents HautsCes jeunes qui changent le monde, Julieta Canepa et Pierre Ducrozet, La Martinière JeunessePour parrainer cette édition, UNICEF France a fait appel au physicien et écrivain Christophe Galfard . Il est l’auteur de la trilogie jeunesse à succès Le Prince des nuages, publiée chez PKJ, une histoire d’aventure qui explore divers aspects scientifiques de notre monde, notamment l’impact de l’homme sur le climat.En cette Journée internationale des personnes handicapées, UNICEF France s’associe aussi à la Fondation VISIO pour audiodécrire les livres des catégories 3-5 ans et 6-8 ans afin que les enfants aveugles ou malvoyants puissent aussi participer.Pour approfondir la compréhension de ces histoires et sensibiliser les enfants à la thématique, UNICEF France propose des ressources pédagogiques adaptées aux différentes catégories d’âge, sur la thématique et pour chaque ouvrage de la sélection. Les outils pédagogiques sont réalisés avec l’aide du programme de recherche Enjeu[x] (Enfance et Jeunesse), partenaire du Prix UNICEF de littérature jeunesse depuis sa création. Ils sont disponibles en téléchargement gratuit sur le site My UNICEF Les inscriptions s'effectuent à cette adresse