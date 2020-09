Le Prix Vendredi annonce ses 10 titres sélectionnés

La sélection des 10 titres en lice pour le prix Vendredi 2020 :Âge Tendre, Clémentine Beauvais, SarbacaneAlma, le vent se lève, Timothée de Fombelle, Gallimard JeunesseEt le désert disparaîtra, Marie Pavlenko, FlammarionL’Attrape-Malheur, Entre la meule et les couteaux, Fabrice Hadjadj, La Joie de lireL'âge des possibles, Marie Chartres, l’Ecole des loisirsLes derniers des branleurs, Vincent Mondiot, Actes Sud JuniorSans armure, Cathy Ytak, Talents HautsSoleil glacé, Séverine Vidal, Robert LaffontTenir debout dans la nuit, Eric Pessan, l’Ecole des loisirsTouche-moi, Susie Morgenstern, Thierry MagnierPour cette nouvelle édition, 38 maisons d’édition avaient proposé un titre de leur choix au jury du Prix Vendredi, fidèle au poste, composé de Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), Philippe-Jean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie Desplechin (auteure), Sophie Van der Linden (auteure et critique littéraire), et Nathalie Riché (critique littéraire, Allonz’enfants).Le Prix Vendredi 2020 sera remis à Paris le 2 novembre 2020 au grand hôtel parisien Le Cinq Codet, sous réserve du contexte sanitaire à cette date. Il est doté d’un montant de 2.000 euros grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise La Poste.