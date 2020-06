Le prix Vitale et Arnold Blokh décerné à Anne Lafont pour L’Art et la Race

Historienne de l’art et directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, Anne Lafont a fait un travail de recherche de plus de dix ans pour produire cet ouvrage. Elle propose aujourd’hui une étude inédite des relations étroites et paradoxales de l’art et la race à l’époque des Lumières.« J’ai souhaité travailler sur le caractère diffus et étendu de la présence noire en images. Le défi revenait à établir ce qui n’avait pas été vu, ce qui était resté en marge des œuvres alors que les Africains étaient alors, et dès lors, partout ; et de comprendre dans quelle mesure cette omniprésence discrète, allusive, mineure en apparence, mais ultra-diversifiée, correspondait non seulement avec la réalité d’une France noire, mais aussi avec le caractère impérial des métropoles européennes, au point que l’africanité se logeait au premier plan des activités artistiques », explique l'auteure.L’auteure aborde ainsi la représentation des Noirs sous l’angle des savoirs anthropologiques et des expériences esthétiques en l’articulant à l’histoire de l’esclavage colonial comme à l’histoire du luxe métropolitain. Il connaît une résonnance toute particulière avec les événements actuels.Les membres du jury présidé par Olivier Poivre d’Arvor ont salué l’exigence intellectuelle, le caractère novateur et l’actualité du livre d’Anne Lafont. La remise du prix aura lieu le 23 octobre 2020 à l’INHA.Anne Lafont- L’Art et la Race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières - Paru en février 2019 édition française - - 978-2-37896-016-2 - 32.00 €