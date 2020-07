Le prochain livre de Rumaan Alam adapté, avec Julia Roberts et Denzel Washington

Prévu pour cet automne, le prochain roman de Rumaan Alam, intitulé Leave The World Behind, attire déjà toutes les convoitises. Après des enchères musclées pour obtenir les droits de l’ouvrage, c’est finalement Netflix qui dirigera le projet. Pour l’adaptation, le géant du streaming ne se refuse rien, et annonce à l’affiche deux mastodontes du cinéma.



La plateforme de streaming Netflix produira l’adaptation de Leave The World Behind, annonce Deadline . Derrière la caméra, on retrouvera Sam Esmail, connu notamment pour avoir créé la série télévisée, Mr. Robot et pour avoir réalisé la série Homecoming, qui met en vedette Julia Roberts.Si, pour le moment, peu d’informations ont été révélées à propos de l’adaptation, on sait d’ores et déjà que Julia Roberts en partagera l’affiche avec Denzel Washington. Un duo iconique qui avait marqué les esprits dans L’Affaire Pélican. Sorti en 1993, le film écrit et réalisé par Alan J. Pakula était d’ailleurs tiré de l’ouvrage éponyme de John Grisham.Julia Roberts coproduira le film pour Red Om Films aux côtés de Lisa Gillan et Marisa Yeres Gill, mais également de Denzel Washington, Sam Esmail et Chad Hamilton pour la société Esmail Corp. L’auteur sera également impliqué dans le projet en tant que producteur exécutif.Pour rappel, Leave the World Behind marquera le troisième roman de Rumaan Alam, déjà auteur de Rich and Pretty et de That Kind of Mother, pour le moment encore inédits en France.Publié cet automne par la maison d’édition HarperCollins, l’ouvrage se présente comme un thriller qui interrogera certaines problématiques sociales comme la lutte des classes ou le racisme. Le livre suivra l’histoire d’une famille blanche qui loue une maison pendant leurs vacances. Mais voilà, à cause d’une panne d’électricité dans la ville de Long Island, les propriétaires, noirs, n’ont pas d’autre choix que de regagner leur domicile.C’est alors que les deux familles, contraintes de cohabiter, se retrouvent confrontées à des phénomènes étranges. Outre des signaux sonores qui viennent briser le silence de la campagne, les animaux commencent à migrer. Sans oublier la santé physique et mentale des familles qui se désintègre petit à petit...