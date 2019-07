Le prodigieux “Sandman” de Neil Gaiman, adapté en série chez Netflix

Toujours plus loin dans la production audiovisuelle originale : Netflix et Neil Gaiman continuent leurs collaborations, autour cette fois de Sandman. Or, les différentes tentatives de portage de ce comics ont échoué : cette fois, verra-t-on la plateforme aboutir ?









Le comic de Gaiman confine au croisement de l’épique et de la mythologie. En partenariat avec Warner Bros, Netflix est sur le point de signer un intéressant contrat pour le faire passer des cases aux images. Au menu, fantaisie, horreur, folklore autour du mythe de Morphée, seigneur des rêves, et de six autres créatures personnifiant les différents aspects de l’univers.



Probablement ce projet doit-il beaucoup au succès de Good Omens, l’œuvre coécrite par Gaiman et Terry Pratchett, aujourd’hui diffusée sur Amazon Prime. Et qui fait mourir de rire Satan.



Mais les livres de Gaiman sont notoirement difficiles à aborder, dès que l’on parle de production audiovisuelle. Dans les années 90, Warner Bros s’y était cassé les dents une première fois. En 2013, Josep-Gordon Levitt était pressenti pour réaliser — et jouer — dans un film basé sur Sandman. Nouvel échec.



New Line, en 2016, avait mandaté Eric Heisserer, pour tenter l’écriture d’une adaptation — mais le scénariste finit par jeter l’éponge, considérant que le comics ne se prête pas au format film, plutôt à l’émission sérialisée.



Par ailleurs, il faut rappeler que Gaiman travaille avec Amazon, parce qu’il a cédé ses droits pour des adaptations à Amazon Studios. Sandman échapperait à cette fatalité, parce qu’il fut publié chez Vertigo, filiale de DC Comics — lequel groupe éditorial appartient à Warner…



En France, Sandman est publié chez Urban Comics, traduit par Patrick Marcel.





via Hollywood Reporter