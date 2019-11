Le programme du Salon Creativ’Book 2019

Voici quelques temps forts de la manifestation :



ActuaLitté est partenaire de Creativ'Book

Le salon Creativ’Book, Le Livre au Futur a pour vocation d’aider les professionnels à créer de nouvelles sources de revenus en adoptant une stratégie transmédia (print et digital) et à développer de nouveaux usages.Au programme : un cycle de conférences dédié aux problématiques techniques du livre : print just in time, eBook, livre transmedia, audiobook, clic-edit, auto-édition, le livre à la demande mais aussi les nouvelles diffusions et les objets connectés.10 ateliers-solutions seront également organisés pour connaître les bonnes pratiques et les savoir-faire pour mieux fabriquer et diffuser le livre de demain. Enfin, un déjeuner VIP avec l’intervention de GfK et de Claude De Saint Vincent, directeur général Media-Participations, et Frédéric Meriot, directeur général Humensis, aura lieu.Le Salon s’ouvrira d’abord sur une conférence, « Les enjeux technologiques de l’audiobook » de 9h à 10h à la salle Sagan. Camille Dauchat, responsable éditoriale chez Audiolib - Hachette Livre, Pierre Denis, fondateur de l’application Tootak , ainsi que Éric Marbeau, responsable partenariats et diffusion numérique chez Éditions Gallimard, seront également présents. Au cours de cette session seront abordées les différentes solutions technologiques permettant aux éditeurs de construire une nouvelle stratégie marketing du livre basée sur la mobilité. Le marché des assistants vocaux sera également passé en revue.De 11h à 12h, « Quoi de neuf dans l’autoédition » proposera un tour d’horizon de l’évolution du secteur de l’autoédition, devenu aujourd’hui un segment de l’industrie du livre. Cette conférence aura lieu en salle Victor Hugo.Il vous sera aussi possible découvrir le robot Gutenberg One, robot de fabrication de livres à la demande. Cette machine a le triple avantage de supprimer les coûts logistiques et les délais tout en évitant les ruptures de stock. Elle réduit ainsi les coûts de lancement des éditeurs. Le livre devient ainsi accessible en permanence, rematérialisé à la demande à l’unité, d’où le concept du « printcast » inventé par Hubert Pédurand.De 14h à 15h, la conférence « Le livre, outil de communication, de l’image à la conviction » en salle Victor Hugo reviendra sur le livre comme objet pérenne, aux qualités de sensualité et de personnalisation qui en font un média efficace et unique pour la communication des marques. Elle sera animée par Olivier Le Guay, Délégué général Culture Papier avec les témoignages de Christian Carisey, Président Archipel-Studio, Jean-Pierre Gueno, Historien, Sandra Lalanne, Chef des fabrications des éditions BNF, Aude Montserrat, Customer Project Development Manager France Mondi et Philippe Schaner, Directeur Commercial Winter & Cie.Une autre conférence, « Comment les GAFAM pensent ou la face cachée du digital dans l’édition » mettra en lumière le monde de l’édition de livre, toujours en pleine mutation digitale, poussé par des technologies majeures qui ont déjà pris place dans notre quotidien et qui redistribuent les cartes leaders. Animée par Vincent Drouot, Digital Learning Manager, Direction Pédagogique M2i, un échange interactif suivra à l’aide de mini-sondages et de QCM.La manifestation finira sur « Les usages du livre numérique » de 16h à 17h en salle Sagan. Elle abordera une grande question : Le numérique donne-t-il un nouveau souffle au milieu de l’édition ? François Boujard, Président Tite-Live, et Michael Dahan, Président de Bookeen, seront présents.Des ateliers aussi, comme WriteControl covercreator de 11h15 à 11h40 en salle Zola dans lequel WriteControl vous présentera une solution innovante pour la conception de livres en impression à la demande.Mais aussi Nakiri, simplifier le commerce international du livre à partir de 13h45, toujours en salle Zola qui permettra d’échanger sur les pratiques actuelles et les perspectives d’évolution des métiers de l’échange de droits grâce à la mobilisation des ressources offertes par les solutions digitales.Créé en 2014, Creativ’Book, Le Livre au Futur est le seul salon consacré à la prospective professionnelle du livre à destination des éditeurs de livres, de presse et des marques. Il est organisé par DotEvents et a lieu tous les ans au mois de novembre. Cet événement rassemble les grands acteurs des techniques et prestations du livre autour des problématiques communes sur les enjeux et l’avenir du livre.Le programme complet est disponible à cette adresse . Pour les inscriptions, c’est ici