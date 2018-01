Le programme Paris-Francfort Fellowship 2018 ouvre ses candidatures

Les jeunes talents du monde du livre et de l’édition peuvent envoyer leur candidature pour participer au programme Paris-Francfort Fellowship 2018, ce qui est organisé par la Foire du Livre de Francfort (Frankfurter Buchmesse), le Bureau International de l’Édition Française (BIEF) et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). La date limite de candidature est le 28 février 2018.





Les participant.e.s du programme Paris-Francfort Fellowship 2017 © Frankfurter Buchmesse /Nurettin Çiçek







ActuaLitté, CC BY SA 2.0



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Du 30 mai au 12 juin 2018, le programme Paris-Francfort Fellowship permettra une nouvelle fois à de jeunes talents français et allemands du secteur du livre d’échanger avec leurs collègues, d’élargir leur réseau et d’approfondir leur connaissance des deux marchés. Le programme s’adresse à de jeunes professionnels motivés, ayant un intérêt prononcé pour le pays voisin. Libraires et professionnels de l’édition (service éditorial, achats et cessions de droits, communication ou marketing) peuvent se porter candidats. Pour la première fois, le programme est aussi ouvert aux free-lance et indépendants.« Nous avons créé ce programme d’échange franco-allemand avec nos collègues du BIEF et de l’OFAJ lorsque la France a été l’invitée d’honneur de la Foire du Livre de Francfort en 1989. Nous avons profité de l’invitation d’honneur de l’édition 2017 pour relancer le programme sous le nom Paris-Francfort Fellowship », explique Bärbel Becker, directrice du service Relations internationales de la Foire du Livre de Francfort.Lisa Paping, actuellement chez Suhrkamp, a participé au programme en 2017 : « Je ne peux que recommander le programme Paris-Francfort Fellowship. J’ai passé un moment merveilleux, noué de nombreux contacts et beaucoup appris, tant sur le plan linguistique que sur celui du contenu. J’ai notamment appris beaucoup de choses sur le marché du livre français – mais aussi allemand – et, pendant le cours de langue, je me suis familiarisée avec le vocabulaire du métier et certains usages français qui me serviront certainement au quotidien dans ma vie professionnelle. »Les frais du programme (cours de préparation, voyage, hébergement, repas) sont pris en charge par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et les partenaires du programme, la Foire du Livre de Francfort et le Bureau International de l’Édition Française (BIEF). Durant les séminaires, les participant. e. s bénéficieront d’une bourse de l’OFAJ.Le programme, d’une durée de deux semaines (du 30 mai au 12 juin 2018) est composé de trois modules de quatre jours. Les participant. e. s font connaissance lors d’un premier module consistant en un cours de préparation linguistique et interculturel qui aura lieu au mediacampus à Francfort.Les modules suivants consistent en deux voyages d’études, en France et en Allemagne, au cours desquels les participant. e. s se rendront dans des maisons d’édition, des librairies et sociétés de distribution.Renseignements et conditions à cette adresse . Les candidatures doivent être envoyées par mail à Katja Petrovic (k.petrovic@bief.org) avant le 28 février 2018.