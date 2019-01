Le projet d'une première série d’animation sur le zéro déchet se concrétise

Les Zenfants (presque) Zéro Déchet, c’est le projet d’adaptation en série des livres à succès La Famille (presque) Zéro Déchet et Les Zenfants (presque) Zéro Déchet de Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, publiés par Thierry Souccar Éditions et vendus à 150 000 exemplaires ! Pour que le projet voit le jour, une campagne de financement participatif a été lancée depuis le mercredi 16 janvier et connait depuis une très forte mobilisation : la campagne a en effet déjà réalisé 74 % de son objectif initial de 35.000 €.









Les auteurs du livre, Jérémie et Bénédicte, sont les parents de cette famille « presque » zéro déchet ; Mali et Dia, leurs enfants, de 6 et 8 ans à l’époque. En 2014, ils décident de se lancer dans un défi Zéro Déchet. En trois ans, ils passent de 390 kg de déchets à un bocal par an, et découvrent avec joie un nouveau mode de vie.



Ils partagent avec succès cette aventure dans un blog, puis en 2016 dans un livre dédié à la famille La Famille (presque) Zéro Déchet, puis un autre, spécifiquement dédié aux enfants Les Zenfants (presque) ZéroDéchet, publiés en 2016 par Thierry Souccar Editions,







En 2018 Superprod, un studio d’animation spécialisé dans les programmes jeunesse, les contacte pour adapter les livres et développe ainsi une série destinée à la famille, avec l’envie de transmettre un message positif : changer le monde, c’est possible en agissant au quotidien !



Superprod envisage de produire une série d’animation de 52 épisodes de 5 minutes, avec les personnages du livre Mali et Dia, 2 enfants de 6 et 8 ans, entourés de (presque) Super Héros, Greengirl, Slipman et Compostman ! Tous ensemble, ils sauvent le monde par leurs action zéro déchet. Avec humour et autodérision, la série abordera le quotidien des enfants et leurs activités Zéro Déchêt.



En plus des épisodes d’animation, Superprod souhaite produire 52 tutoriels en prise de vue réelle avec incrustation d'animation de 3 minutes, issus des thématiques des épisodes, pour mettre en pratique le zéro déchet et sensibiliser les petits comme les grands à cette cause écologique.



Superprod a signé sur ces épisodes tutos un partenariat avec Zero Waste France, l’ONG qui défend la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Zero Waste France sera un soutien éditorial sur la réalisation des tutoriels, qui seront en partie tournés à la Maison du Zéro Déchet à Paris. « Pour Zero Waste France, c’était une évidence de soutenir ce projet », affirme Flore Berlingen, directrice de Zero France. « Les enfants, c’est un public essentiel parce que c’est la génération future et parce qu’ils ont une influence sur les adultes, au travers des parents, des grands parents et de l’entourage. »