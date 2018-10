Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas adapté par Emmanuel Carrère

Emmanuel Carrère (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le livre-enquête de Florence Aubenas sera finalement adapté au cinéma, par Emmanuel Carrère, 13 ans après son dernier film, La Moustache, révèle Allociné. C'est Juliette Binoche qui incarnera Florence Aubenas.

Pour son enquête, la journaliste passée par Libération et Le Nouvel Observateur s'était installée à Caen, inscrite à Pôle Emploi et lancée dans la recherche d'un travail, sans faire état de qualifications. Embauchée en intérim, elle avait rejoint une équipe de personnes chargées du ménage dans les ferries effectuant la traversée vers l'Angleterre.

Le résumé de l'éditeur pour Le Quai de Ouistreham :

La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en prendre la mesure. Tout donnait l'impression d'un monde en train de s'écrouler. Et pourtant, autour de nous les choses semblaient toujours à leur place. J'ai décidé de partir dans une ville française, où je n'ai aucune attache, pour chercher anonymement du travail. J'ai loué une chambre meublée.

Je ne suis revenue chez moi que deux fois en coup de vent : j'avais trop à faire là-bas. J'ai conservé mon identité, mon nom, mes papiers et je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. Je suis devenue blonde. Je n'ai plus quitté mes lunettes. Je n'ai touché aucune allocation. Il était convenu que je m'arrêterais le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui om je décrocherai un CDI. Ce livre raconte ma quête qui a duré presque 6 mois.