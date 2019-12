Le Quatuor à cornes d'Yves Cotten bientôt de retour sur les écrans

Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent vers la montagne où JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les a invitées à venir découvrir les sommets enneigés. Mais quand les moutons leur apprennent que le bélier a disparu, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche et de le sauver du terrifiant belêbelê…

Prenant pour personnages principaux quatre vaches, la série Le quatuor à cornes raconte leurs aventures respectives en se focalisant sur chacune d’entre elles. Et d’inviter ses jeunes lecteurs à suivre successivement Marguerite la coquette, Aglaé la pipelette, Rosine tête en l'air et Clarisse la peureuse.Cette nouvelle adaptation, qui a pour titre Là-haut sur la montagne, est une coproduction franco-belge suisse, à l’initiative de la société rennaise Vivement Lundi !. Celle-ci a été accompagnée par les sociétés bruxelloise La Boîte,… Production et genèvoise Nadasdy Film. Elle a réuni pour l’écriture du scénario Nathalie Dargent, ainsi que Benjamin Botella et Arnaud Demuynck à sa réalisation.D’une durée de 26 minutes, le film d’animation à destination des 4-8 ans, suit les quatre acolytes lors de l'une de leurs excursions en contrées montagneuses.Le résumé :Trois diffusions, dont deux en version française sur Piwi +, et une en version bretonne sur France 3 Bretagne, sont prévues : lors de la soirée du 24 décembre et dans l’après-midi du 1er janvier pour les premières mentionnées, et dans la matinée du samedi 21 décembre, à 10h25, pour la dernière.Cette nouvelle création sera complétée par deux autres courts métrages originaux, ce qui aboutira à la sortie en salles et sur grand écran de Là-haut sur la montagne en novembre 2020. Le film sera distribué par Cinéma public Films.Le Quatuor à cornes avait déjà fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 2018 . Réalisé par Benjamin Botella, Arnaud Demuynck, Emmanuelle Gorgiard et Pascale Hecque, le film était décliné en trois courts-métrages. Projeté dans un millier de salles en France, il avait fait plus de 100.000 entrées.