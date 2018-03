Le Québec sera l'invité d'honneur du 36e Marché de la poésie, à Paris

Après avoir été sous les projecteurs de nombreux événements internationaux ces dernières années, le Québec sera à l’honneur au 36e Marché de la poésie de Paris, qui se tiendra à la place Saint-Sulpice, du 6 au 10 juin 2018.





Crédit Marché de la Poésie





Québec Édition profite de sa présence au salon Livre Paris pour dévoiler les 10 poètes québécois qui ont été invités à représenter le Québec lors de cet événement, les concerts québécois qui animeront la scène du Marché cinq soirs durant, de même que quelques activités qui auront lieu en périphérie.



« Le Québec sera l’invité d’honneur du 36e Marché de la poésie, cette manifestation incontournable autour de la création et de l’édition poétiques. Cette invitation consolide les liens féconds que les nombreux poètes québécois ont créés durant toutes ces années, et témoigne de l’importance de notre poésie dans le paysage francophone et international » assure la poète Hélène Dorion, lors de la réception d’inauguration au stand de Québec Édition à Livre Paris.



« Le Québec bénéficiera d’une formidable vitrine pour faire connaître sa poésie, sa littérature et ses auteurs. Les lecteurs et visiteurs français pourront aller à la rencontre de quelques-uns de nos plus talentueux poètes et se laisser transporter par la qualité des animations offertes, démontrant toute la créativité littéraire québécoise », a souligné la ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, madame Marie Montpetit.



Les dix poètes québécois à l’honneur



Dix poètes québécois seront à l’honneur et représenteront le Québec dans les principales activités du 36e Marché de la poésie de Paris. La délégation comprend tant des poètes établis que des poètes de la relève. Les dix créateurs ont publié un récent titre dans autant de maisons d’édition :

Claude Beausoleil, Cette musique de Keats (Les Écrits des Forges)

Hélène Dorion, Le temps du paysage (Druide)

François Guerrette, Constellation des grands brûlés (Les Poètes de brousse)

Martine Audet, Ma tête est forte de celle qui danse (Éditions du Noroît)

Benoit Jutras, Outrenuit (Les Herbes rouges)

Chantal Neveu, La vie radieuse (La Peuplade)

Daphné B, Delete (L’Oie de Cravan)

Natasha Kanapé Fontaine, Bleuets et abricots (Mémoire d’encrier)

Baron Marc-André Lévesque, Toutou tango (Éditions de l’Écrou)

Sara Dignard, Le cours normal des choses (Éditions du Passage)

Les concerts québécois sur la scène du Marché



Chaque soir, le Marché de la poésie présentera un concert mettant en scène des créateurs québécois.