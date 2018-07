Le réalisateur allemand Fatih Akin adaptera Charlie de Stephen King

Et un projet de plus : Firestarter, roman de Stephen King publié en 1980 et traduit en France sous le titre Charlie par F. M. Lennox chez Albin Michel en 1984, sera bientôt diffusé dans les salles obscures. C'est le réalisateur allemand Fatih Akin qui a été désigné pour assurer la réalisation du long-métrage, produit par Universal Pictures, Akiva Goldsman et Blumhouse Productions.

(Blaues Sofa, CC BY 2.0)



Le roman de Stephen King avait déjà fait l'objet d'une adaptation cinématographique en 1984 : on retrouvait alors au casting Freddie Jones, Martin Sheen et Leon Rippy, avec une jeune Drew Barrymore dans le rôle de Charlie, tandis que la réalisation était assurée par Mark L. Lester.

Près de 25 ans plus tard, un nouveau projet est donc sur les rails, produit par Blumhouse, la société qui a produit, rayon films à suspense tirant vers l'horreur, Split de M. Night Shyamalan et Get Out de Jordan Peele. Quant à Fatih Akin, il a notamment réalisé Soul Kitchen en 2009 et The Cut en 2014.

Il s'agit là d'une énième adaptation d'un roman de Stephen King, qui a de nouveau la faveur des studios après le succès du premier volet de l'adaptation de son roman Ça. Outre Firestarter, il faut s'attendre, entre autres, à Castle Rock, The Outsider et La Tour Sombre niveau série, mais aussi Docteur Sleep ou Simetierre au cinéma.



Le résumé de l'éditeur pour Charlie :

Un homme et une femme font l'objet d'une expérience scientifique ultra-secrète du gouvernement américain sur les pouvoirs psychiques. Tout a été prévu, sauf que cet homme et cette femme auraient un an plus tard une fille : Charlie... elle a huit ans, elle peut anéantir le monde ; il lui suffit de vouloir... le pouvoir envoûtant d'un des plus grands romans de Stephen King, le génie de l'épouvante.

La bande-annonce de Firestarter, cuvée 1984 :

via Variety