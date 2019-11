Le réalisateur de Love Actually, Richard Curtis, va adapter son livre jeunesse

Le « livre parfait pour Noël », selon son éditeur, deviendra-t-il le film parfait pour les fêtes de fin d'année ? Le réalisateur Richard Curtis, auteur de The Empty Stocking aux côtés de Rebecca Cobb, entend en tout cas le réaliser, avec un film d'animation, une première dans sa carrière. Curtis n'avait plus réalisé, d'ailleurs, depuis Il était temps, en 2013. Il adaptera lui-même le livre pour l'écran, avec l'aide de Peter Souter.



The Empty Stocking ne sera pas le seul livre adapté, puisque sa suite, Snow Day, et un troisième ouvrage, That Christmas, viendront étoffer le scénario de ce long-métrage d'animation.



Le studio Locksmith Animation, qui se chargera de l'animation, décrit un « Love Actually pour les plus jeunes » pour faire comprendre le concept du film. « Quand j'étais jeune, le Noël de Charlie Brown était ce que je préférais à Noël — et j'adore l'idée de faire quelque chose qui pourrait devenir un motif de réjouissance à Noël. J'espère que nous pourrons faire en sorte que le film soit amusant et touchant, avec un peu de cette magie que les films de Noël ont toujours exercée sur moi et ma famille », souligne Curtis.