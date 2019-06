Le réalisateur de Mamma Mia va adapter un roman de Jojo Moyes au cinéma

Quand Alice Wright accepte d’épouser le bel Américain Bennett Van Cleve et de quitter sa vie étouffante en Angleterre pour une nouvelle aventure dans le Kentucky, elle est vite désenchantée par son statut de jeune mariée et par son beau-père dominateur, propriétaire de la mine locale. Ainsi, lorsqu’on lance un appel à une équipe de femmes pour livrer des ouvrages dans le cadre de la nouvelle bibliothèque itinérante d’Eleanor Roosevelt, Alice se joint à elles avec enthousiasme.



La meneuse, et bientôt la plus grande alliée d’Alice, est Margery, la fille intelligente et débrouillarde d’un célèbre criminel local, une femme qui n’a jamais demandé la permission à un homme pour faire quoi que ce soit. Alice trouve Margery énergique et courageuse — et en vient à compter sur elle, surtout quand son mariage commence à échouer. Elles seront rejointes par trois femmes et seront connues sous le nom de Horseback Librarians of Kentucky.



Ce qui arrive à ces femmes — et aux hommes qu’elles aiment — devient un drame classique de loyauté, de justice, d’humanité et de passion. Bien qu’elles soient confrontées à toutes sortes de dangers et à la désapprobation sociale en plus. Elles croient profondément en leur travail qui consiste à apporter des livres à des gens qui n’en ont jamais eu, à élargir leurs horizons et à les armer de connaissances qui vont changer leur vie.



Basé sur une histoire vraie enracinée dans le passé de l’Amérique, le récit lui-même est captivant — les pages volent, et le livre est sans égal dans sa portée et son ampleur épique. Amusant, déchirant et enrichissant, c’est un roman riche d’amitié entre femmes, d’amour véritable.

L’auteure britannique Jojo Moyes est surtout connue pour avoir écrit le roman d’amour Avant toi, paru en 2012 aux éditions Milady et traduit par Fred Le Berre. Il fut également adapté au cinéma en 2016 , avec en tête d’affiche Émilia Clarke et Sam Claflinu. Ses ouvrages se sont vendus à près de 40 millions d’exemplaires à travers le monde.The Giver of Stars se déroule à l’époque de la Dépression, dans les montagnes du Kentucky aux États-Unis. C’est l’histoire d’un groupe de femmes qui vont tenter d’apporter la connaissance et l’amour de la littérature à une communauté démunie et recluse dans les montagnes.C’est Ol Parker qui a été choisi par Universal Pictures (The Best Exotic Marigold Hotel) pour réaliser l’adaptation cinématographique de The Giver of Stars : le groupe lui avait confié la réalisation du second volet de Mamma Mia. Il sera également scénariste et producteur exécutif du film. Il travaille parallèlement sur l’adaptation du livre pour enfants Un garçon nommé Noël (Matt Haig trad. Chris Mould, Actes Sud, 2016) pour Netflix.Après leur première collaboration sur Avant toi, l’auteur Jojo Moyes retrouve une nouvelle fois Alison Owen (Dans l'ombre de Mary) pour produire une adaptation tirée d’un de ses romans. À leurs côtés Debra Hayward (Cats) sera également à la production pour Monumental Pictures.Voici le résumé de l’ouvrage :Via The Bookseller et Variety