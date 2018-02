Le réalisateur de Paddington pourrait signer le remake de Charlie et la Chocolaterie

D'un classique de la littérature jeunesse à l'autre : Paul King, le réalisateur des deux films Paddington, d'après les livres de Michael Bond, serait en pôle position pour prendre en main le remake de Charlie et la Chocolaterie, d'après le roman de Roald Dahl. Warner Bros envisagerait par ailleurs une série de films autour de Willie Wonka, le propriétaire de la fameuse chocolaterie...





En odeur de sainteté après les succès des deux films Paddington, le réalisateur britannique Paul King est courtisé par Warner Bros pour prendre en main un autre classique de la littérature jeunesse, Charlie et la Chocolaterie. King serait en pôle position, selon The Hollywood Reporter, pour passer derrière la caméra et filmer une nouvelle adaptation du roman de Roald Dahl, intitulée Willy Wonka, tout simplement.

À la production, King retrouverait David Heyman, derrière les films Paddington, mais aussi Harry Potter et autres Animaux fantastiques... L'écrivain et scénariste Simon Rich signerait le scénario de Willy Wonka, après Vice-versa et Comme des bêtes.



La dernière adaptation de Charlie et la Chocolaterie a été réalisée par Tim Burton, en 2005.









Avec Willy Wonka, Warner Bros souhaite entamer une franchise de films autour des œuvres de Roald Dahl, et pas seulement l'univers de Charlie et la Chocolaterie. Guillermo Del Toro a ainsi signé un script reprenant différents éléments du roman Sacrées Sorcières de Roald Dahl, publié en 1983 et déjà adapté au cinéma par Nicolas Roeg en 1990.

Paul King a dernièrement signé Paddington 2, qui a battu le score du premier au box-office.