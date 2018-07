Le retour du festival de l'édition photo indépendante, Rolling Paper

Pour la deuxième année consécutive, le festival Rolling Paper laissera voir une autre facette de l'édition photo, indépendante. Du 31 août au 2 septembre 2018, au sein de l'espace indépendant d'exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie LE BAL, des dizaines d'événements autour de la photographie et de l'édition seront proposés.

Construit en 2017 sur les fondations posées par LE BAL Books weekend, le festival gratuit de l'édition photo indépendante, revient en 2018, du 31 août au 2 septembre. Conçu par Émilie Lauriola, responsable du BAL Books, espace livre du lieu, et Chloë Rebmann, libraire, Rolling Paper envisage le livre photo à travers différents prismes et autant d'événements, des signatures au DJ set en passant par des performances.

Ainsi, l'ouverture du festival, le 31 août, sera marquée par une performance du duo Class of 69 (Joseph Ghosn et Michel Wisniewski), qui rythmera un « printing show live » des éditions 1991. Côté maisons d'édition, une quinzaine seront présentes, avec leur production : 1991, Rue du Bouquet, APE, September Books, Païen, Silence Éditions, Classe Moyenne Éditions, Maycec, the(M), Siam's Guy Books, Shelter Press, Futu, Chose Commune, Sébastien Girard et RVB Books.

Le salon, dont la décoration sera assurée par l'éditeur de design Petite friture, accueillera plusieurs auteurs, dont Sybren Vanoverberghe, Marina Gadonneix, Sandrine Marc et Olivier Kervern, qui présenteront leurs nouveaux projets d'édition.

Outre un workshop consacré à l'édition et au fanzine, animé par Villa Belleville, accessible sur inscription, les visiteurs pourront découvrir la performance itinérante du centre culturel bruxellois Recyclart, Le Fusée de la Motographie.

Rolling Paper #2Salon de l'édition photo indépendanteDu 31 août au 2 septembreLE BAL6, Impasse de la Défense75018 Paris