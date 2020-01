Le robot Gutenberg One sélectionné pour la Grande Exposition du Fabriqué

Le 17 janvier prochain, le Président de la République inaugurera la Grande Exposition du Fabriqué en France, organisée à l’Élysée les 18 et 19 janvier 2020. Pendant la manifestation, 120 produits ont été sélectionnés pour représenter le savoir-faire de chaque département de métropole et d’outre-mer, ainsi que pour répondre aux grandes problématiques actuelles. Le robot-imprimeur Gutenberg One a été choisi pour représenter la Nièvre (58).



Gutenberg One au Salon du Livre Paris 2019 - crédit : Gutenberg & Co





« Cette Exposition a pour objectif de promouvoir les produits des entreprises qui fabriquent en France, de valoriser la richesse de tous nos territoires ainsi que les savoir-faire de nos entrepreneurs, artisans, ingénieurs, agriculteurs », rappelle le communiqué. Ce sont ainsi 120 produits, au moins un par département de métropole et d’outre-mer, que le grand public pourra découvrir le temps d’un weekend, de 9 h à 18 h, sur inscription préalable.



À l’occasion de l’inauguration, le président de la République échangera avec les entreprises exposantes, en présence de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, Agnès Pannier Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que les membres du jury qui a sélectionné les produits exposés parmi plus de 1700 candidatures.



La Grande Exposition du Fabriqué en France ouvre ainsi une séquence de mise en valeur de l’attractivité des territoires qui se clôturera, le mardi 21 janvier, par la réunion de 500 entreprises de tailles intermédiaires (ETI) et petites et moyennes entreprises (PME) à l’Élysée pour des tables rondes et des échanges autour de thématiques telles que travailler en France, produire en France et s’engager en France.



Gutenberg One : plus petite imprimerie de livres au monde



Parmi les 120 objets, ambassadeurs de chaque département de métropole et d’outre-mer, la start-up Gutenberg & Co, implantée à Nevers, a été choisie pour représenter la Nièvre (58). À ce titre, elle sera présente ce week-end à l’Élysée. Le robot-imprimeur du nom de Gutenberg One ne sera, lui, pas de la partie.



« Notre Gutenberg One fait peau neuve dans notre atelier pour vous retrouver encore plus beau et plus performant à l’occasion du Salon du livre en mars prochain. Vous pourrez cependant parcourir à l’Élysée ce week-end les livres imprimés par le robot ! » nous indique l’équipe.



Ce produit est capable de fabriquer n’importe quel livre en quelques minutes. Son bras robotique reproduit les gestes de l’imprimeur, du plieur, du brocheur et du massicotier. Cette machine a le triple avantage de supprimer les coûts logistiques et les délais tout en évitant les ruptures de stock. Elle réduit ainsi les coûts de lancement des éditeurs. Le livre devient alors accessible en permanence, rematérialisé à la demande à l’unité, d’où le concept du « printcast » inventé par Hubert Pédurand, président de la société.



Pour rappel, Gutenberg One avait déjà été présenté au Salon du Livre de Paris 2019, ainsi qu’au Salon Creativ’Book 2019.