Le roman à succès Une Colonne de Feu de Ken Follett adapté en série

Après l’adaptation d’Un monde sans fin et des Piliers de la terre en série télévisée réalisée par Michael Caton-Jones, le troisième titre de la saga de Ken Follett intitulé Une Colonne de Feu se verra lui aussi projeté sur petit écran. L’ouvrage a été publié en France en 2017 aux Éditions Robert Laffont d’après la traduction de Cécile Arnaud, Jean-Daniel Brèque, Odile Demange, Nathalie Gouyé-Guilbert et Dominique Haas.





La chaine de télévision américaine Epix a en effet annoncé ses projets pour l’année 2020. Parmi lesquels, l’adaptation en série d’Une Colonne de Feu, dernier volet de la trilogie Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Le roman historique se déroule au milieu du XVIe siècle dans une Angleterre déchirée entre catholiques et protestants.



Synopsis d’Une Colonne de Feu par les Éditions Robert Laffont :



Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge. Il découvre une ville déchirée par la haine religieuse, et se retrouve dans le camp adverse de celle qu’il voulait épouser, Margery Fitzgerald.

L’accession d’Élisabeth Ire au trône met le feu à toute l’Europe, et les complots pour destituer la jeune souveraine se multiplient. Pour déjouer ces machinations, Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays, et Ned devient alors espion de la reine. En ces temps de grand trouble, de fanatisme et de violence, les pires ennemis ne sont pourtant pas les religions rivales : la véritable bataille oppose les adeptes de la tolérance et les extrémistes.

Après Les Piliers de la Terre et Un monde sans fin, Ken Follett renoue avec la magnifique fresque de Kingsbridge, qui a captivé des millions de lecteurs dans le monde entier.