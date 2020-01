Le roman de Jonathan Coe sur le Brexit, lauréat du célèbre Costa Prize 2019

Middle England de Jonathan Coe, lauréat du meilleur roman



Ce lundi 6 janvier, le jury a rendu son verdict parmi une première sélection révélée en novembre dernier. Chaque lauréat se verra remettre une somme de 5 000 £.Voici donc le palmarès 2019 :Middle England, Jonathan Coe (Viking)The Confessions of Frannie Langton, Sara Collins (Viking)The Volunteer: The True Story of the Resistance Hero who Infiltrated Auschwitz, Jack Fairweather (WH Allen)Flèche, Mary Jean Chan (Faber & Faber)Asha & the Spirit Bird, Jasbinder Bilan (Chicken House)Ces lauréats seront tous en lice pour recevoir 30 000 £, réservés au Costa Book of the Year. En attendant le 28 janvier pour découvrir quel auteur britannique sera récompensé, nul doute que le titre de Jonathan Coe fera partie des derniers finalistes.Avec ce 13e roman intitulé Middle England, l’écrivain signe une représentation cinglante des divisions sociales et familiales qui ont émergé avec le Brexit, le tout, avec beaucoup d’humour. Le titre a véritablement séduit le jury qui la même qualifié de « roman parfait ».Paru en France sous le titre de Le coeur de l'Angleterre (traduit par Josée Kamoun chez Gallimard), l'ouvrage a également été élu Prix du livre européen L’an dernier, le Costa Book of the year avait récompensé Bart van Es pour The Cut Out Girl, publié en août 2018 par Fig Tree.via Irish Times